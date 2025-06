Pese al enorme número “2” en las cajas, muchos se siguen confundiendo sobre los juegos de Switch 2 que pueden y no funcionan en el Switch. Si bien Nintendo trató de ser lo más claro posible, recientemente se dio a conocer el caso de una persona que compró Mario Kart World pensando que podía funcionar en la consola de 2017.

Por medio de Facebook, se ha revelado que un jugador gastó los $80 dólares que cuesta Mario Kart World con la intención de disfrutar de esta experiencia. Sin embargo, hubo un pequeño problema, y es que no cuenta con un Switch 2. La compra la hizo pensando que el título podría funcionar al insertarlo al Switch. Lamentablemente, solo recibió un mensaje de error. Esto lo llevó a ofrecer su copia en línea.

Actualmente, este jugador vende Mario Kart World por solo $70 dólares en Facebook Marketplace, señalando que la caja fue abierta, pero fuera de eso, el título es básicamente nuevo. En los comentarios, muchos han señalado que esta persona es distraída, o simplemente no está lo suficientemente informada para saber cuáles son los juegos compatibles con el Switch.

Recordemos que los únicos juegos de Switch 2 que funcionan en el Switch son las versiones Switch 2 Edition, como es el caso de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Z-A. Claro, hay casos específicos, como el de Rune Factory: Guardians of Azuma. Fuera de estos ejemplos, ningún otro tipo de Switch 2 va a funcionar en el Switch.

Solo nos queda esperar para ver si esto se vuelve una tendencia, o es solo una anomalía inicial. En temas relacionados, así funcionan Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en Switch 2. De igual forma, reportan problemas con Pikmin 3 en Switch 2.

Nota del Autor:

Hay que tener mucho cuidado. Este puede ser el primer caso que se hace viral, pero es probable que esto no sea nuevo. Considerando que el Switch 2 solo lleva una semana en el mercado, es muy probable que esto cambie conforme pase el tiempo, dejando en claro que esto es solo una confusión inicial.

Vía: Facebook