Comparten primeros datos de ventas de las Game-Key Cards de Switch 2

Después de meses de espera desde el anuncio que tuvimos a inicios de año, al fin podemos decir que ya poseemos al esperado Switch 2 en las manos, nueva consola de Nintendo que está causando furor en las redes, ya sea con las reseñas de sus juegos estreno y también aquellos títulos de terceros que no salieron en la antecesora. Hablando justo de los third party, muchos de ellos encontraron un camino en formato físico en las Game-Key Cards, mismas que no han sido bien acogidas por los jugadores.

Un análisis reciente de las ventas físicas en Amazon Japón revela que estos cartuchos para descarga digital representan más de la mitad de las ventas de juegos de terceros para la nueva consola . De acuerdo con los datos, un 52,9% de los títulos exclusivos de terceros se vendieron en este formato digital con caja física, superando con claridad a las tradicionales tarjetas de juego.

Entre los lanzamientos más destacados en formato Game-Key Card se encuentran Yakuza 0: Director’s Cut, con más de 700 unidades, y Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, que supera las 500 unidades. Estos resultados igualan o superan las cifras de lanzamientos como Cyberpunk 2077 Ultimate Edition y las ediciones de The Legend of Zelda, que registraron entre 200 y 500 unidades en forma clásica.

Al observar el panorama completo, los juegos en formato convencional aún dominan en títulos de primera parte de Nintendo, lo cual sesga las cifras globales hacia ese formato. Sin embargo, si se analizan únicamente los juegos de terceros, las Game-Key Cards superan ampliamente a las demás presentaciones, incluidos los lanzamientos en caja con códigos de descarga, que apenas alcanzan el 1% de las ventas.

Estos datos reflejan una clara apertura del mercado japonés a los formatos híbridos, que combinan distribución digital con presencia física en tiendas. Aunque la gran N sigue apostando por los cartuchos tradicionales en sus lanzamientos principales, los hábitos de compra podrían estar cambiando rápidamente entre los jugadores que optan por títulos de terceros.

Vía: NS

Nota del autor: Definitivamente si esto también se reporta en América estamos condenados a la perdición, y lo peor es que es culpa del consumidor. Habrá que ver qué sucede en los siguientes días mientras Switch 2 se sigue vendiendo.