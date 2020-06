Comparten el detrás de cámaras de esta conmovedora escena en TLOU II

The Last of Us Part II está lleno de escenas muy memorables, que se quedarán en nuestra memoria por un muy largo tiempo. Tal y como Naughty Dog nos dijo antes de su lanzamiento, el juego es tan grande que será posible perdernos momentos de la historia si no exploramos lo suficiente, y uno de estos es de los más conmovedores en toda la experiencia.

***SPOILERS A CONTINUACIÓN***

Después de los acontecimientos en Jackson, Ellie y Dina se aventuran a Seattle para buscar a cierto grupo de personas. En el transcurso, nuestras protagonistas llegan a una tienda de música, en la cual se encuentra una guitarra. Si interactuamos con ella, Ellie tocará un cover de Take on Me, la popular canción de a-ha.

Ahora, Neil Druckmann, director del juego, nos comparte un vistazo al detrás de cámaras de esta conmovedora escena con Ashley Johnson y Shannon Woodward, actrices que dan vida a Ellie y Dina respectivamente:

