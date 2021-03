Comparativa muestra cómo luce Crash 4 en Switch y PS4 Pro

Este viernes, Crash Bandicoot 4: It’s About Time finalmente llegará al Nintendo Switch y consolas next-gen. Como suele suceder con cada port para esta consola híbrida, ya podemos ver una comparativa en video que muestra los sacrificios gráficos que se debieron llevar a cabo para su lanzamiento.

A simple vista, es un poco difícil identificar cuál versión es cuál, pero por supuesto, sí hay unas cuantas diferencias notables. Mientras esté en modo portátil, Crash 4 correrá a una resolución de 720p, y en modo Dock a 1080p. Ambos modos están limitados a 30FPS.

Lou Studdert, productor creativo de Toys for Bob, explicó cuáles eran los aspectos más desafiantes al momento de llevar Crash 4 al Switch:

“Es como llevarlo a cualquier otra consola, honestamente. Hay mucho contenido en este juego. Hay muchos, muchos niveles y muchas maneras de jugar, así que debemos asegurarnos que todo funcione. Para nuestros ingenieros, artistas, equipo de QA, se trata de asegurarse que todo esto se lleve a cabo sin errores, y funcione tan bien como en las consolas donde originalmente debutó. Todo eso es cansado.”

Crash Bandicoot 4: It’s About Time debutará en Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series X/S el próximo 12 de marzo. Si ya tienes el juego en PS4 o Xbox One, no será necesario pagar por la mejora.

Via: Nintendo Everything