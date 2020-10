Comparativa gráfica muestra lo decepcionante que se ve NFS: Hot Pursuit Remastered

Después de numerosas filtraciones, EA finalmente confirmó de manera oficial la existencia de Need For Speed: Hot Pursuit Remastered, que interesantemente debutará en el pleno lanzamiento de PS5 y Xbox Series X. Aunque todavía estamos a un mes de su llegada, una comparativa gráfica nos deja ver que la remasterización no quedó tan bien como muchos queríamos.

El juego original debutó en 2010 para PS3, Xbox 360 y PC, así que 10 años después se esperaba que hubiera una enorme mejora gráfica para este remaster, pero lamentablemente las cosas no sucedieron así. Tal y como puedes ver en el video de arriba, la versión remasterizada de Hot Pursuit no tiene mejoras visuales tan definidas a comparación de otros proyectos similares, aunque eso sí, se confirmó que podrás jugar en 60FPS en PS4 Pro y Xbox One X, mientras que en las versiones estándar estarás limitado a 30FPS.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered estará disponible el próximo 6 de octubre en PS4, Xbox One y PC. La versión de Nintendo Switch llegará el 13 de noviembre, una semana más tarde.

Fuente: Crowned