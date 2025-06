Comparan en video todas las versiones de Zelda: Breath of The Wild

Oficialmente el pasado 5 de junio se lanzó la más reciente consola de Nintendo, Switch 2, aparato que tiene algunos estrenos bastante llamativos, incluyendo algunas exclusivas por parte de la empresa y lanzamientos fuertes de terceros que en su momento no se lanzaron en la pasada generación debido a la falta de potencia. De igual manera, hay títulos ediciones dedicadas al nuevo dispositivo, y claro, los fans querían probar The Legend of Zelda: Breath of The Wild con rendimiento aumentado.

Un reciente análisis visual ha revelado las significativas mejoras gráficas de este juego 2017 en su versión renovada para Switch 2. El canal de YouTube ElAnalistaDeBits ha comparado el título en sus versiones para Wii U, Switch y Switch 2, destacando avances en resolución, tasa de fotogramas, iluminación, texturas y tiempos de carga.

Entre las mejoras más evidentes está el salto en resolución: la edición alcanza los 2160p reescalados desde 1440p en modo sobremesa, y 1080p en modo portátil. Esto contrasta con los 720p de Wii U y los 900p del Switch original, donde además era común ver caídas de rendimiento. En la nueva consola, el juego se mantiene estable a 60 fotogramas por segundo.

Aquí el video:

Switch 2 también introduce mejoras técnicas adicionales como sombras más definidas, mejor filtrado anisotrópico, mayor distancia de dibujado y soporte para HDR, tanto en modo portátil como en TV. Los tiempos de carga se han reducido considerablemente, haciendo que esta icónica entrega de la saga luzca más pulida que nunca.

Además de los avances visuales, la nueva edición ofrece compatibilidad con Zelda Notes, una aplicación complementaria que añade funciones interactivas como guía contextual, comentarios de personajes, intercambio de objetos mediante códigos QR y una galería de imágenes decorativa. Estas características amplían la experiencia sin alterar la esencia del título original.

Recuerda que ya está disponible la nueva versión en físico y digital.

Vía: VD

Nota del autor: Aunque algunos se quejen por el hecho de haberse lanzado una vez más, merecía la pena para ver todo ese potencial desatado de la versión original.