Cómo visitar la Tierra en Starfield

Es posible que te estés preguntando cómo llegar a la Tierra en Starfield. El juego en sí está ambientado 300 años en el futuro, en un momento en el que la humanidad ha colonizado sistemas estelares distantes. Nuestra gente ha dejado atrás nuestro planeta de origen, aunque ciertamente puedes regresar a él. Ten en cuenta que esta guía contiene spoilers.

Para llegar a la Tierra en Starfield, deberás desbloquear el mecanismo de viaje rápido para poder viajar al sistema Solar. Aquí tienes un resumen rápido:

El viaje rápido se desbloquea temprano en la campaña, y el juego se expande una vez que llegas a New Atlantis en el sistema Alpha Centauri. El sistema Solar está a un tiro de piedra de Alpha Centauri, así que puedes activar tu propulsor gravitatorio para llegar allí. Una vez allí, selecciona la Tierra y elige un lugar de aterrizaje. Dijimos que hay spoilers, por lo que es natural que describamos lo que puedes esperar una vez que estés en la versión de Starfield de la Tierra: es un páramo absoluto. Siglos atrás, la magnetosfera del planeta fue destruida irreparablemente, matando toda la vida silvestre y arruinando la atmósfera. Como resultado, la Tierra se asemeja más a la Luna y solo puedes explorarla si tienes puesto un traje espacial y un casco.

Afortunadamente, los humanos pudieron escapar a bordo de naves arca. Primero se establecieron en Jemison y fundaron New Atlantis, y los humanos restantes se dispersaron por las estrellas, estableciendo ciudades como Akila y Neon. Otros, mientras tanto, recorrieron la vastedad del espacio en sus naves, ya sea como viajeros o piratas. Como dato adicional, la Tierra tiene algunos lugares emblemáticos que puedes visitar. Aquí tienes algunos ejemplos:

Si lees la novela Oliver Twist que se encuentra como botín en algunas ubicaciones, aparecerá un icono para Londres en el mapa. Si lees el libro “Civilización Antigua de Egipto“, aparecerá un icono para Egipto. Por último, hay una misión principal llamada “Unearthed” (Desenterrado) que te lleva a un lugar bastante sorprendente en algún lugar de América del Norte.

Puede que haya más secretos ocultos en nuestro planeta de origen. Pero ya se irán descubriendo y compartiendo por la comunidad. Mientras tanto, esto es todo lo que necesitas saber sobre cómo llegar a la Tierra en Starfield. Hay una galaxia más grande esperándote para explorar, así que no te preocupes si no puedes visitar nuestro mundo natal al principio.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Maldita sea ya me spoilearon 🙁 me da la impresión de que la cantidad de cosas qué hacer en Starfield es abrumadora y no sé si puedo con eso.