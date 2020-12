¿Cómo es vería una película Live Action de Evangelion? Esperemos que no sea así

Como seguramente ya lo saben, 2020 marcó el 25 aniversario de Neon Genesis Evangelion. Aunque la película de Evangelion 3.0 + 1.0 fue retrasada hasta el 2021, el día de hoy tuvimos algo mejor. Mega64, canal de YouTube reconocido por sus parodias de videojuegos y anime, publicó un resumen del trabajo más famoso de Hideaki Anno en cinco minutos… más o menos.

El video está enfocado totalmente en el anime de 1995. Aquí podemos revivir momentos clave de la serie, como el primer enfrentamiento entre Shinji y un Ángel, la aparición Asuka, así como todos los complicados y confusos puntos de la historia. Cuidado, si no ha visto Evangelion, el siguiente video está lleno de spoilers bastante divertidos.

Como lo pudieron ver al final, esto no es todo lo que Mega64 tiene preparado. En un futuro se publicará un video enfocado totalmente en la película de The End of Evangelion, en donde varios puntos que no tuvieron resolución en el anime, son explicados. Esperemos que este resumen casero no tarde mucho en estar disponible.

En temas relacionados, las grabaciones de voz para Evangelion 3.0 + 1.0 ya han terminado. De igual forma, el expresidente de Gainax, estudio responsable por este anime, ha sido sentenciado a prisión.

Vía: Mega64