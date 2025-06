Cometen error en Nintendo al decir cómo sacar el modo espejo de Mario Kart World

La empresa ha tenido que rectificar públicamente tras proporcionar información errónea sobre cómo desbloquear dicha opción de juego. En un boletín informativo enviado el 12 de junio, la compañía compartió consejos para los jugadores, pero incluyó instrucciones incompletas para acceder a esta modalidad clásica.

El Modo Espejo, que invierte el diseño de las pistas para ofrecer un desafío adicional, suele desbloquearse tras completar todas las copas en los títulos anteriores. Sin embargo, en Mario Kart World, el proceso es considerablemente más complejo y está vinculado al Modo Libre, lo que generó confusión incluso dentro de la propia Nintendo.

Días después, la empresa envió un segundo correo a los usuarios de Switch 2 disculpándose por el error. En él, aclararon que los requisitos para acceder al Modo Espejo incluyen reunir diez Paneles “?”, obtener Medallones de Peach, completar misiones P Switch y finalizar todas las copas y rallies de 150cc en el Modo Libre.

Este incidente ha llamado la atención por lo inusual que resulta que Nintendo se equivoque con detalles técnicos de sus propios títulos. También ha puesto en evidencia lo obtuso que puede resultar el sistema de desbloqueo en Mario Kart World, algo que ha generado críticas y frustración entre los fans más dedicados de la saga.

Recuerda que el juego ya está disponible.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: De momento a mí no me interesa demasiado cómo se desbloquea esto, pues no he jugado mucho, así que seguramente necesitaré el dato más adelante.