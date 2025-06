Cometen error con la fecha de salida de Metroid Prime 4

Switch 2 ya no es un espejismo que nos anunciaron a principios de años, ya que la consola en estos momentos se encuentra vigente para poder comprarse, ya sea en las diferentes tiendas departamentales, sitios dedicados de videojuegos o en páginas de la talla de Amazon. Precisamente, uno de los juegos que más se espera para la plataforma es Metroid Prime 4: Beyond, el cual hasta este momento no tiene fecha de lanzamiento, o al menos eso es lo que creíamos.

Un curioso error publicitario ha encendido las alarmas entre los fans. En el metro de Londres apareció un cartel que asegura que el esperado título de Retro Studios “ya está disponible”, a pesar de que la propia compañía anunció su lanzamiento para algún momento de 2025. Que no está de más decir, se sospecha su salida para septiembre.

El hallazgo fue compartido por el usuario Orchestar en Reddit, y rápidamente se volvió viral. La imagen muestra un anuncio profesional, con todos los logos oficiales, en el que aparece la frase que da a entender que el juego ya puede comprarse, algo que es completamente falso.

Aquí lo puedes ver:

Esto ha desatado toda clase de especulaciones entre los seguidores de la saga. Sobre su se trató de un error de la agencia que colocó el anuncio. Incluso si Nintendo había planeado la fecha y lanzaron así la publicidad para no perder dinero. También si la agencia se equivocó y lo puso antes de tiempo.

Por ahora, Nintendo no ha emitido comentarios al respecto, pero muchos creen que el anuncio podría desaparecer tan misteriosamente como apareció. Lo único seguro es que Metroid Prime 4: Beyond sigue previsto para 2025 y, mientras tanto, los fans deberán seguir esperando con paciencia y atención a cada nueva pista. Se lanzará tanto en Switch 1 como en Switch 2.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Ojalá ese cartel tuviera la razón y ya estuviéramos jugándolo en este momento. Lo bueno, es que nos iremos preparando mientras con Donkey Kong.