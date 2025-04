Colecciones de Capcom Fighting Collection reciben actualización

La empresa lanzó el 16 de abril una actualización para Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, que incluye nuevas funciones enfocadas en mejorar la experiencia de juego, entre ellas el tan solicitado modo versus sin conexión. Este añadido permitirá a los jugadores enfrentarse localmente en todos los títulos de la colección sin necesidad de conexión a internet.

Entre los cambios destacados se encuentra la opción de seleccionar la versión específica de X-Men vs. Street Fighter, permitiendo elegir entre las ediciones 960910, 961004 y 961023. Además, Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes incorporará una nueva configuración de resolución para optimizar los gráficos y ofrecer una experiencia visual más fluida.

La actualización también agregará nuevas herramientas como la personalización del botón de menú, que ahora requerirá una pulsación prolongada para evitar activaciones accidentales, y la posibilidad de reiniciar el juego directamente desde el menú de pausa. En el apartado artístico, se sumarán nuevas ilustraciones del reconocido artista Shinkiro, así como remixes musicales realizados por el equipo CAP-JAMS.

Capcom confirmó que varias de estas mejoras también estarán disponibles en Capcom Fighting Collection y Capcom Fighting Collection 2, consolidando su apuesta por preservar y revitalizar sus clásicos de lucha. La compañía continúa así respondiendo a las peticiones de los fans, manteniendo vivas franquicias emblemáticas con ajustes modernos.

Vía: Gematsu