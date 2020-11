CoD: Black Ops Cold War debutará con menos mapas que las entregas anteriores

Aunque pareciera que Call of Duty: Black Ops Cold War iba a llegar cargado de contenido, parece que las cosas no serán así en la versión final. Este viernes, el juego debutará para la actual y nueva generación de consolas, pero la cantidad de mapas que estarán disponibles durante su lanzamiento estará limitada únicamente a ocho.

A comparación, Call of Duty: Black Ops 4 debutó con 14 mapas, y la entrega del año pasado, Call of Duty: Modern Warfare tampoco se quedó atrás con 12 mapas durante su lanzamiento. Por supuesto, Treyarch ya dijo que llegará nuevo contenido gratuito en el futuro, pero al menos por ahora, no tendrás muchos mapas a tu disposición.

Recordemos que sus desarrolladores ya anunciaron cómo funcionará la integración entre Black Ops, Modern Warfare y Warzone, y acá te contamos todo lo que necesitas saber sobre esto.

Via: Resetera