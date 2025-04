Clair Obscur: Expedition 33 vende más de un millón de copias

La semana pasada se lanzó uno de los juegos más prometedores de este 2025, Clair Obscur: Expedition 33, mismo que llamó la atención al momento de haberse mostrado en el evento de verano de Xbox el año pasado, sobre todo por sus peculiares mecánicas de RPG con acciones del jugador en turno. Y ahora que finalmente el público lo tiene al alcance de una copia, se han dado a conocer noticias sobre su desempeño de ventas de su fin de semana debut en el mercado.

El juego de rol ha alcanzado un impresionante hito al vender más de un millón de copias en tan solo tres días desde su salida. Publicado por Kepler Interactive y desarrollado por el estudio debutante Sandfall Interactive, el título ha logrado posicionarse rápidamente como uno de los fenómenos recientes más destacados del género RPG.

El impulso de ventas fue evidente desde el primer día, cuando el juego superó las 500 mil unidades en solo 24 horas. A lo largo del fin de semana, los números continuaron creciendo, con el estudio agradeciendo a los jugadores en redes sociales por el apoyo: “Y aquí estamos. Tres días después del lanzamiento. Un millón de copias vendidas. Gracias por creer en Clair Obscur: Expedition 33”, escribió el equipo.

