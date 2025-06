Clair Obscur: Expedition 33 recibirá nuevo contenido pronto

El pasado mes de abril de habló sobre el posible juego del año, Clair Obscur: Expedition 33, el cual es un RPG con toques clásicos por turnos, el cual no solo se limita a ataques fijos, sino que igual los usuarios deben de poner algo de sus habilidades en cuestiones de timing. Sin embargo, parece que el tema de conversación respecto al título se está terminando, algo que aparentemente sus desarrolladores no van a permitir.

El estudio francés Sandfall Interactive ha confirmado que ya trabaja en nuevas mejoras y contenido adicional para el título, respondiendo así al entusiasmo de los jugadores, que desean seguir explorando su singular universo inspirado en una belle époque distorsionada y posapocalíptica.

A través de su cuenta oficial en X , el equipo anunció que se encuentra “explorando una amplia gama de mejoras futuras”, que incluyen desde funciones de accesibilidad hasta nuevas características aún por revelar. Aunque no se han dado fechas ni detalles concretos, el mensaje es claro: Expedition 33 seguirá creciendo y evolucionando para adaptarse a su comunidad global.

Bonjour!

We're currently exploring a wide range of future improvements — from accessibility features to new content and all sorts of bits and bobs we're actively assessing.

Naturally, this also includes expanded localisation options!

— Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) June 16, 2025