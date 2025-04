Ciertos bundles de Switch 2 tendrán Mario Kart World en físico

En estos momentos todos tienen el calendario anotada la fecha de lanzamiento de Switch 2, consola que ha generado expectativas tanto buenas como malas, donde los precios son algo que no le ha parecido a los fans, pero por el otro lado, esperan con ánimos el juego AAA de lanzamiento de la misma, Mario Kart World. Este se podrá comprar a parte en físico, dado que en el bundle vendrá incluido un código de descarga; pero llama la atención que eso no pasará en todos los países.

Nintendo ha confirmado que el paquete incluirá una copia física del juego en ciertas regiones seleccionadas. Esta decisión responde a las limitaciones en algunos países donde aún no se cuenta con soporte oficial para Switch Online ni acceso a la eShop, por lo que el formato físico se convierte en la única alternativa viable para los usuarios.

Las regiones que recibirán este paquete con el cartucho físico de Mario Kart World son Arabia Saudita, Taiwán, Singapur, Malasia, Tailandia y Filipinas. En el caso de Arabia Saudita, el lanzamiento está programado para el 5 de junio de 2025, mientras que en el resto de los países la llegada está prevista para el tercer trimestre del mismo año, aunque sin fechas específicas.

Por su parte, el resto del mundo tendrá acceso al mismo set, pero en formato digital. En esos mercados, los compradores recibirán un código para bajar el juego desde la eShop, aprovechando la infraestructura en línea ya disponible en esas regiones. La empresa ha aclarado que el contenido del set será el mismo en términos de hardware y experiencia de juego, variando únicamente el formato del software.

Esta medida muestra cómo Nintendo adapta sus estrategias de distribución a las condiciones específicas de cada mercado. Aunque la diferencia de formatos podría parecer menor, refleja las distintas realidades en cuanto a conectividad y servicios digitales que aún existen a nivel global, incluso para una de las franquicias más populares de la industria. Sin embargo, un sector del mundo hubiera querido también tener el bundle con el cartucho.

La consola llega el 5 de junio.

Vía: NS

Nota del autor: Con todo esto en mente creo que me voy a mudar a esas regiones, ok no, pero Nintendo debería seguir tomando en cuenta a los coleccionistas del física. Ni hablar, habrá que pagar por el paquete sin juego y comprar individualmente para tenerlo en cartucho.