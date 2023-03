Chris Rock le devuelve la bofetada a Will Smith

La 94va. entrega de los premios de la academia, celebrada el 27 de marzo de 2022 quedó marcada por el incidente en el que Will Smith se acercó al anfitrión Chris Rock para propinarle una bofetada que se convirtió en un fenómeno cultural al viralizarse e incluso convertirse en un meme.

A pesar de la disculpa pública que Will Smith publicó, poco tiempo después del incidente, parece que Chris Rock no quedó satisfecho. Y es que el comediante, retomó el tema de la infidelidad de Jada Pinkett Smith con fuertes comentarios durante una presentación de su show Selective Outrage en Baltimore. El cual, por cierto, estará disponible en la plataforma de streaming Netflix.

Rock juega con el título de su show al decir que Will Smith practica Indignación Selectiva al desquitarse con él, por algo que su esposa le hizo. Haciendo referencia a la confesión de que Jada hizo a Will sobre su infidelidad.

“Normalmente no hablaría acerca de esto pero, por alguna razón, ellos mismos fueron quienes lo llevaron a Internet. No tengo idea de por qué harían eso. Ella le hizo más daño a él de lo que él me hizo a mí. ¿Y a quién golpea? A mí, un sujeto que sabe que puede vencer. Will Smith practica indignación selectiva. Todo mundo sabe que yo no tuve nada que ver en eso.

“Pero yo no soy una víctima, nunca me vas a ver llorando en el show de Oprah o con Gayle King. No va a pasar, yo aguanté ese golpe como Pacquiao,” afirmó el comediante.