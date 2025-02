Cheeto con forma de Charizard se está vendiendo a miles de dólares

En la actualidad muchos objetos se han vendido por una gran cantidad de dólares, sobre todo cuando tienen un defecto en su fabricación, esos casos se han visto con algunas figuras de amiibo, siendo la más clara la de Samus con dos cañones en lunar de uno solo. Esto también pasa en el mundo de la cocina, y de forma reciente se reporta un hallazgo extraño en relación a cierta marca de botanas y los diseños de Pokémon.

Un peculiar Cheeto con forma de Charizard, apodado Cheetezard, ha captado la atención de coleccionistas y fanáticos. Actualmente, se encuentra en subasta como parte de una colección de artículos de la cultura pop en la casa de subastas Goldin. La puja comenzó el 10 de febrero con un precio inicial de $250 dólares, pero rápidamente superó los $1,000 dólares. Hasta ahora, 11 personas han ofertado por esta curiosa pieza, considerada por algunos como uno de los recuerdos más raros de este ser volador.

La botana de 3 pulgadas de largo fue descubierta entre 2018 y 2022 por la tienda de coleccionables 1st & Goal, con sede en Georgia. El establecimiento reveló en 2024 que había encontrado Cheetezard años atrás y lo había olvidado dentro de una caja fuerte. Inicialmente, la pieza se guardó en una caja de plástico antes de ser trasladada a un contenedor más espacioso con un marco personalizado de tarjeta. Arena Club, un mercado de tarjetas coleccionables, adquirió el mismo en noviembre de 2024 y lo incluyó en un paquete de cartas misteriosas, lo que permitió que un comprador se hiciera con él antes de que llegara a la subasta.

Goldin ha confirmado que el Cheeto no fue modificado artificialmente para parecerse a Charizard, sino que fue encontrado con esa forma. La subasta ha generado comparaciones con otras ventas de artículos inusuales, como un nugget de pollo de McDonald‘s con forma de personaje de Among Us, que en 2021 se vendió en eBay por $99,997 dólares. También se ha mencionado la venta de una tarjeta holográfica de Charizard de primera edición de 1999 en perfectas condiciones, que alcanzó un valor de $311,800 dólares.

Aún quedan varios días para que la subasta concluya, por lo que su precio podría aumentar aún más. Queda por ver si este inusual coleccionable logrará alcanzar cifras comparables a otras piezas icónicas del mundo de Pokémon y la cultura pop. Y que seguramente tendremos la noticia tarde o temprano.

Vía: Polygon