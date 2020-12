Checa el siguiente mapa de Among us con el nuevo tráiler del juego

Después de años en la oscuridad, Among Us se convirtió en uno de los juegos más populares de 2020, al grado de ganar un par de premios durante The Game Awards. Durante este evento, han revelado que el siguiente mapa del título, The Airship, estará disponible a principios del siguiente año. De igual forma, se ha compartido un nuevo tráiler, el cual nos deja ver un poco más de este espacio en donde podremos asesinar a nuestros amigos más cercanos.

Vía: The Game Awards