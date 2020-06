CEO de SIE explica por qué Sony lanzará un PS5 sin lector de discos

El día de ayer por fin tuvimos la oportunidad ver el diseño del PlayStation 5. Sin embargo, lo que más sorprendió de la revelación fue el hecho de que esta consola contará con dos modelos: uno con lector de disco y otro sin lector de discos. En una reciente entrevista, Jim Ryan, CEO de SIE, ha revelado la razón detrás de esta decisión.

Ryan explicó que esto es un reflejo de lo que muchos consumidores quieren en estos días. Básicamente, las personas consumen cada vez más contenido digital en lugar de medios físicos, y Sony está lanzando una nueva consola de PlayStation para aquellos que se alinean más con esta visión para el futuro. Esto fue lo que comentó:

“Solo estamos reconociendo aquí que, a medida que pasa el tiempo, nuestra comunidad se orienta más digitalmente. En el primer trimestre de este año, dos tercios de los nuevos juegos comprados se descargaron digitalmente. Las personas cada vez más, como están con su música y sus videos, prefieren lo digital y queremos reconocer eso”.

El ejecutivo señaló que, en el primer trimestre de 2020, un 66% de los juegos de PlayStation vendidos eran digitales. Este aumento en las ventas de juegos digitales fue indudablemente impulsado por el hecho de que las personas están en casa durante la crisis de COVID-19. Ryan dijo que los dos modelos de PS5 son “productos idénticos” fuera de la pequeña diferencia en el factor de forma.

Esta no es la primera vez que algo similar sucede. En 2004 Sony lanzó el PSP Go, el cual era completamente digital. En otros sectores de la industria, Microsoft nos ofreció el Xbox One S All-Digital Edition en 2019, y se especula que una versión del Xbox Series X sin lector de discos, conocido como Lockhart, también llegue al mercado en un futuro.

Por el momento se desconoce cuál será el precio de los dos modelos de PlayStation 5, aunque no dudamos que la diferencia de precios entre las dos versiones sea de unos $50 dólares, más menos. En temas relacionados, puedes checar nuestro resumen de The Future of Gaming aquí. De igual forma, aquí te dejamos la revelación oficial del PS5.

Vía: CNET