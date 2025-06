CEO de NVIDIA explica el procesador del Switch 2

Aunque en su exterior el Nintendo Switch 2 luce muy similar al Switch, por dentro encontramos una serie de avances impresionantes a cargo de NVIDIA. A solo unos días del lanzamiento de la consola, Jensen Huang, CEO de NVIDIA, ha revelado qué hacen tan especial al chip que hace que esta híbrida sea una realidad.

Por medio de un nuevo video, Jensen Huang ha revelado que el chip que crean para el Switch 2 no solo continúa con los elementos que hicieron posible a la consola de 2017, sino que también representa una evolución sustancial, la cual otorga los gráficos más avanzados en cualquier plataforma móvil, ray-tracing y una arquitectura que hace que la retrocompatibilidad sea fácil de usar. Esto fue lo que comentó Huang:

In this special edition of #CreatorsVoice, NVIDIA CEO Jensen Huang shares some insights into the creation of #NintendoSwitch2’s custom processor.

Watch more Creator’s Voice videos here: https://t.co/Gh1J9Wt0xf pic.twitter.com/8yhCFu4RIU

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 3, 2025