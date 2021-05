Celebrando a Shin Megami Tensei con un recorrido por la historia de esta serie

Nos encontramos a pocos días de la ventana de la remasterización de Shin Megami Tensei III: Nocturne y pensé que es un momento perfecto para recomendarte mis juegos favoritos de la franquicia.

Antes de comenzar, pensé que es muy importante entender que la Saga principal se compone de ocho títulos y que además hay otros juegos que forman parte de series alternas, conocidas como “spin offs”.

Tal vez la saga principal de Shin Megami Tensei está perdiendo popularidad porque uno de sus spin offs más importantes, se ha vuelto la más popular y, por supuesto, que estoy hablando de Persona. Esto no es una simple opinión, los números hablan por sí solos y fuera de japón la saga de Persona es todo un éxito.

La franquicia de Shin Megami Tensei la podría definir con algunas palabras: Difícil, Retadora, excelente música y, creo que lo más importante, es una saga completamente espontánea. La mecánica principal del juego es la exploración en primera o tercera persona, y capturar demonios que pelean por ti, mecánica que hace la saga de Dragon Quest y Shin Megami Tensei unos meses antes que el estreno de las versiones Azul y Roja de Pokémon.

El día de hoy quiero adentrarme un poco más en algunos títulos y platicarte de mis cinco juegos favoritos en la franquicia.

Comenzamos la lista con el número cinco, un juego lanzado el 13 de Noviembre de 1997 y me refiero a un spin off llamado Shin Megami Tensei: Devil Summoner Soul Hackers. Éste juego se puede encontrar en tres formato, para el SEGA Saturn, Playstation y para el Nintendo 3DS.

El juego tiene excelente diseño de dungeons, cuenta con una de las mejores bandas sonoras de la franquicia, optando por un soundtrack completamente electrónico, y esto no es casualidad. El juego es una excelente aventura cyberpunk que toma lugar en la futurística ciudad de Amami.

La aventura pone al protagonista como miembro de un grupo de hackers que se hacen llamar “SPOOKIES”, y la premisa comienza cuando un demonio llamado Nemissa entra al cuerpo de una de tus mejores amigas, llamada Hitomi. A partir de éste punto debes de atrapar a tus enemigos que buscan arruinar tus planes y definitivamente es una experiencia que no debes perderte.

El gameplay se lleva a cabo con la exploración de dungeons en primera persona, lo cual puede llegar a ser un poco confuso o tedioso si eres un principiante en la saga. Por lo que no recomiendo que este sea tu primer contacto con la saga.

En el puesto número cuatro tenemos uno de los mejores RPGs del Nintendo DS ,y me refiero a Shin Megami Tensei: Strange Journey (Strange Journey: Redux en su versión de Nintendo 3DS). Este juego definitivamente tiene una de las premisas y uno de los settings más especiales que he vivido casi en cualquier videojuego. La historia comienza con terribles noticias, en las que gran parte del mundo se encuentra en peligro porque apareció un terrible “Portal” o “Agujero” en la región de Antártida. Éste se va expandiendo con el tiempo, y puede llegar a consumir la tierra, si no se hace algo al respecto. Schwarzwelt es como se denomina a esta terrible región, y es tu deber salvar al mundo junto con algunos demonios y luchando contra los jefes de varias mazmorras para así poder ahuyentarlos y poder salvar la tierra. El juego me recuerda mucho a películas como “The Thing”.

La verdad tengo que afirmar que el desarrollo de personajes es sumamente avanzado y definitivamente este juego no deja de sorprender con su increíble soundtrack, el cual se compone de pura orquesta, que me ha hecho temblar en los momentos más épicos de esta aventura.

Por último hay que decir que este juego cuenta con posiblemente el mejor diseño de calabozos de toda la franquicia y puede ser un excelente punto de entrada, es una excelente historia y sus mecánicas son retadoras pero no imposibles de dominar como otros juegos en la franquicia.

En el puesto número tres tenemos al espectacular Shin Megami Tensei 4. Éste juego cuenta con una historia increíble que nos tendrá al borde del asiento por la mayoría de la aventura. La historia toma lugar en el reino de Mikado. En donde el protagonista Flynn, a quien interpretamos, hace una prueba para convertirse en un Samurai. El juego nos establece en un Japón feudal, pero definitivamente, y sin dar muchos spoilers, tiene tantas sorpresas que no podrás creer que estás jugando el juego que comenzó en el reino de Mikado.

Las peleas con los jefes son increíbles, todo gracias a su estilo de combate llamado “Press Turn System”. Ésta mecánica es increíble porque permite al jugador utilizar su ingenio para vencer al juego, y por la gran mayoría del juego podrás evitar el hacer grinding para subir de experiencia. El juego nos reta a ser mejores jugadores, no subir al nivel máximo.

Lo fantástico de la saga, pero de esta entrega en particular es el sentimiento de que estás en un mundo completamente crudo, que existen problemas en las calles, que los niños no tienen comida. Incluso hay partes en las que el juego te lo dice sin problema alguno. En una parte, un niño está por ser secuestrado y dice a los secuestradores que su vida no vale ni un pedazo de pan, que su familia jamás podría pagar el dinero que ellos pidan. El juego sabe perfectamente cómo hacer de sí mismo una experiencia inmersiva que no tiene miedo de que experimentes tu mismo los problemas del mundo.

Su música es de nuestras favoritas en la franquicia y su combate es de los mejores en casi cualquier JRPG.

El diseño del mapa es una locura y no es un juego realmente fácil, es uno de los mundos más grandes para explorar y prácticamente puedes perderte en el mundo cientas de horas haciendo misiones secundarias, fusionando nuevos demonios para así poder mejorar a tu equipo.

Definitivamente uno de los mejores juegos de la consola portátil de Nintendo.

En el puesto número dos tengo a uno de los mejores juegos del Playstation 2, y tal vez podría ser considerado el mejor RPG de la generación junto con Dragon Quest 8.

Persona 4 es una obra maestra. Narrativamente es uno de los juegos más ricos de la franquicia y considero que el desarrollo de personajes es fantástico. En este juego siempre estarás bien acompañado y tendrás misiones de vida o muerte.

Una de las mecánicas que más me atrapó de esta entrega fue el hecho de poder hacer lo que quiera con mi tiempo (en la mayoría de las ocasiones). Puedo tener un día común y corriente por la mañana, yendo a la escuela, siendo parte del equipo de fútbol, teniendo trabajos de medio tiempo, y por la tarde ser el salvador de Inaba.

El pequeño pueblo del juego que está inspirado en algunos lugares de Yamanashi, Fuefuki al oeste de Tokio.

El juego se desarrolla cuando Yu, personaje a quien interpretamos, llega de una grande ciudad de Japón al pequeño pueblo de Inaba. Donde comienzan a existir una serie de asesinatos en serie y nuestro trabajo será encontrar al culpable. ¿Quién podría hacer todo esto en un lugar con tan pocos habitantes?

El mundo aquí es mucho más pequeño, pero no deja de ser especial. Éste es un excelente candidato para ser tu primer título de la franquicia de Shin Megami Tensei, ya que en lugar de obtener los demonios a través de la negociación (lo cual puede llegar a ser complejo), en Persona 4 los irás obteniendo en el minijuego al final de cada batalla llamado “Shuffle Mode”. Además de que los combates y la exploración son en tercera persona, lo cual hace la experiencia mucho más fluida, y que se siente una experiencia más moderna que algo como Devil Summoner Soul Hackers.

En conclusión, no puedo dejar de recomendar este maravilloso título el cual puedes encontrar en el Playstation 2, Playstation Vita o en Steam (en su versión mejorada llamada Persona 4 Golden). Te irás adentrando en el mundo, y es imposible no encariñarse de los personajes, los cuales tienen personalidades inolvidables.

Mi juego favorito de la franquicia es Shin Megami Tensei: Devil Survivor (Devil survivor Overclocked para 3DS).

Éste juego además de rozar la perfección en casi todos los sentidos, es una increíble sorpresa para todos. Éste juego no lo desarrolló el equipo principal de la saga principal que tanta admiración se ha ganado. En ese entonces, el equipo de desarrollo principal estaba muy ocupado con dos grandes proyectos: Catherine: Full Body y SMT: Strange Journey.

El equipo principal le aventó el proyecto de Devil Survivor a un estudio muy pequeño llamado Career Soft y su trabajo me voló la cabeza.

El juego tiene una mecánica única en los JRPG y es algo que a la fecha me sigue sorprendiendo. Existen dos sistemas de batalla en uno. Primero tenemos un tablero tradicional como el de la saga de Fire Emblem y Advance Wars, en el que somos libres de mover a nuestros personajes. Ya que nos acercamos a los enemigos, comienza el estilo de batalla tradicional de explotar debilidades de nuestros enemigos.

El movimiento de nuestros personajes dependerá completamente de los demonios que tengamos en nuestra party, es decir: Si tenemos a un demonio de la raza de los dragones, podremos movernos muchísimos más espacios en el tablero a que si trajéramos de cualquier otra raza.

El juego complace a los jugadores con muchísimos cambios técnicos y mecánicos que facilitan algunas tareas. Por ejemplo, en los otros juegos de la franquicia tenemos que buscar en internet la receta para alguna fusión o tenemos que experimentarlos por accidente, en este juego tenemos la opción de buscar directamente lo que necesitamos para esa fusión.

Otro excelente agregado a este juego es el hecho de que tenemos la posibilidad de grabar la partida y nuestros avances en cualquier momento. Incluso a media batalla, son agregados que hacen mucho más agradable la jugabilidad y que en verdad agradecemos existen.

Éste es uno de los títulos que más incomoda al jugador con sus decisiones, sus cambios en la historia, muerte de personajes. Si eres fanatico de algo como Game Of Thrones, sabrás a que me refiero.

El título tiene una historia que verdaderamente impacta los sentimientos del jugador y muchas veces el juego te pondrá pruebas difíciles como escoger salvar a un personaje por encima de otro, y esto agrega mucho a la rejugabilidad del título porque nos permite explorar diferentes finales, como casi todos los títulos de la saga.

En la saga de Persona por lo general hay finales “verdaderos” y finales “falsos”, en la saga de Shin Megami Tensei tenemos 3 tipos de finales: La ruta “Neutral”, la ruta de “Caos” y la ruta de “Justicia o Ley”. Ninguno es mejor que otro, solo nos muestra diferentes alternativas, diferentes finales y cómo nuestras decisiones afectan drásticamente las conclusiones y cómo impactan en la vida de los personaje.