Aunque los tramposos de Apex Legends no son tan prominentes como los de Call of Duty: Warzone, definitivamente siguen siendo un problema que Respawn Entertainment todavía no puede resolver. Sin embargo, esta mañana se suspendió a poco más de 2 mil de ellos y la gran mayoría fueron en PlayStation 4.

De acuerdo con Conor Ford, desarrollador en Respawn, estas suspensiones se emitieron a usuarios abusando del sistema de puntos en las Partidas Clasificatorias, además de también haber utilizado un exploit que permitiría a jugadores de alto nivel unirse a partidas de menor nivel para conseguir más puntos. Las cifras de suspensiones quedaron algo así:

– PC – 44

– PS4 – 1,965

– Switch – 15

– Xbox – 62

No olvides que la siguiente semana estará llegando Apex Legends: Emergence, una importante actualización para este battle royale y por acá puedes conocer más a detalle sobre sus novedades.

Via: Conor Ford