Capitán América llega a Fortnite a tiempo para celebrar el 4 de julio

Fortnite no es extraño a colaborar con alguna propiedad del mundo de los cómics. En el pasado hemos visto a los Avengers, Batman, Thanos, Deadpool, y actualmente Aquaman cuenta con una gran presencia en el battle royale. Ahora, un héroe más ha llegado a este título, nos referimos a Capitán América.

La skin del Super Soldado ya está disponible para comprar en el juego, justo a tiempo para las festividades del 4 de julio. Esta es la actualización más reciente de Fortnite con un tema de Estados Unidos. De igual forma, fuegos artificiales han comenzado a aparecer alrededor de Lazy Lake, y parecen estar vinculados a un desafío con el tema del Capitán América que se dará inicio pronto.

La nueva temporada de Splash Down de Fortnite introdujo una serie de grandes cambios en el juego, incluida una revisión del mapa. Como hemos visto en el pasado, la nueva temporada aún guarda un par de secretos que serán revelados conforme pase el tiempo, y uno de los que más ha llamado la atención del público, es un hongo secreto. Por otro lado, Epic Games ha confirmado que el modo Save The World ya no será gratuito.

Vía: Fortnite