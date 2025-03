Monster Hunter Wilds llegó a consolas y PC a finales de la semana pasada. Sin embargo, esto no significa que el trabajo de Capcom ha llegado a su fin. El estudio no solo está trabajando en expansiones y actualizaciones gratuitas, sino que también se han encargado de resolver un par de problemas en los últimos días. Lamentablemente, actualmente sigue activo un bug que evita que los jugadores logren terminar por la campaña.

Desde hace unos días se confirmó que Main Mission: Chapter 5-2 A World Turned Upside Down tienen un serio problema, y es que uno de los NPCs importantes para esta misión simplemente no aparece, lo cual evita que los jugadores puedan terminar la campaña principal. Afortunadamente, Capcom está atento a este inconveniente, y ya están trabajando para ofrecer una solución lo antes posible.

Hunters, we are currently investigating the following issue.

・There may be cases where an NPC does not appear, disabling story progression in Main Mission: Chapter 5-2 A World Turned Upside Down

We are currently working on these issues and will provide further updates when we…

— Monster Hunter Status (@MHStatusUpdates) March 2, 2025