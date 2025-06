Junto a los juegos físicos tradicionales que todos conocemos, el Nintendo Switch 2 también nos ha presentado las Game Key Cards, tarjetas físicas que funcionan como llaves para títulos digitales, y las cuales no incluyen información en la tarjeta. De esta forma, muchos se han preguntado cómo deben considerarse estos productos. Es así que Capcom ha señalado que estos son productos digitales.

Por medio de un reporte financiero, Capcom fue cuestionado ante la forma en la que considera a las Game Key Cards. Si bien este es un producto físico, activan un juego digital. De esta forma, la compañía ha señalado que cada título que vendan por medio de este formato será considerado un juego digital.

Si bien estamos hablando solo de Capcom en estos momentos, quienes han llevado Street Fighter 6 al Switch 2 por medio de las Game Key Cards, es muy probable que otras compañías, como SEGA y Square Enix, también vean a estos productos de la misma forma, contando para las ventas digitales, en lugar de las físicas.

Considerando que el Switch 2 lleva poco menos de una semana en el mercado, aún queda por ver qué tan bien han vendido juegos como Bravely Default HD, Yakuza 0 Director’s Cut y más. En temas relacionados, el Switch 2 tiene el mejor lanzamiento en la historia de Nintendo. De igual forma, ya están trabajando para solucionar el posible drift de los Joy-Con 2.

Nota del Autor:

Aquí entra una gran duda. Como muchos no apoyan esta práctica, y Capcom considera a las Game Key Cards como juegos digitales, ¿qué mensaje envía el público al comprar o no comprar estas tarjetas? Como muchos, quiero una verdadera versión física de Bravely Default HD, Yakuza 0 Director’s Cut y otros juegos, pero parece que no importa si compro o no las Game Key Cards, las compañías verán estos como algo digital.

Vía: Capcom