Capcom cancela dos remakes de Resident Evil hechos por fans

A día de hoy la franquicia de Resident Evil está teniendo un auge de lo más alto, esto se debe al lanzamiento de Village hace poco más de un año, mismo que tuvo un segundo aire gracias a la expansión meses atrás. Por su parte, el remake de la cuarta parte también está en desarrollo, y a pesar de esto, algunos fans están echando de menos otras entregas.

Concretamente, un grupo de creadores ha estado trabajando por años en un remake de Code Veronica, juego que para muchos significa una entrega canónica que no debería de olvidarse. A día de hoy ya se contaba con una demo jugable del título, además de también hacer una especie de prueba para colocar al primer RE con la actual vista trás el hombro.

Sin embargo, algo que debía pasar sí o sí era que Capcom les tirara el proyecto, sobre todo por que se está haciendo más relevante a nivel mundial, así que el grupo ha declarado que terminaron con dichas creaciones. Esto con un mensaje mediante en Twitter en el que agradecen y también se disculpan por la decepción de aquellos quienes esperaban la versión final.

Code Veronica and Resident Evil fan remakes are officially canceled by Capcom.

We apologize for the inconvenience and disappointment. All info on the developer discord. Thank you.

▶️ https://t.co/aDiCvx1LGp pic.twitter.com/S5TNEnaXVw

— Resident Evil : Code Veronica REMAKE (@RECodeVeronicaR) December 24, 2022