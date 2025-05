Hoy no ha sido un gran día para los fans de Xbox. En la madrugada, la compañía confirmó que sus juegos y consolas aumentarán de precio. Afortunadamente, Game Pass no ha sufrido de algún cambio similar. Ahora, después de años de espera, Call of Duty: Modern Warfare II llega a este servicio.

Justo como la compañía reveló hace un par de semanas, Call of Duty: Modern Warfare II ya está disponible en Xbox Game Pass en sus niveles Ultimate y PC Game Pass. Es importante mencionar que estamos hablando del juego de 2022, y no el título de 2009. Esta es la descripción que ofrece Xbox sobre esta entrega:

“Call of Duty: Modern Warfare II sumerge a los jugadores en un conflicto global sin precedentes que presenta a los icónicos operadores de la Task Force 141. Experimente una campaña para un jugador que recorre el mundo, un combate multijugador inmersivo y un modo de juego de operaciones especiales evolucionado con juego cooperativo táctico”.

Aunque la compra de Activision Blizzard concluyó hace tiempo, aún hay muchos juegos de estas compañías que no están disponibles en Game Pass, entre ellos, múltiples entregas clásicas de Call of Duty. Considerando que Xbox tardó casi tres años en agregar Modern Warfare II, seguramente pasará mucho tiempo antes de que veamos otra entrega de esta serie en el servicio de suscripción.

Recuerda, Call of Duty: Modern Warfare II ya está disponible en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los aumentos de precio de Xbox aquí. De igual forma, Phil Spencer vuelve a defender este servicio.

Nota del Autor:

Es increíble que la serie de Call of Duty aún no esté disponible en Game Pass. Muchos fans apoyaron la compra de Activision Blizzard pensando que el gran catálogo de las compañías llegaría a Game Pass, pero esto no ha sucedido, lo cual ha decepcionado a más de una persona.

