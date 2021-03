“Call of Duty es tan grande como Star Wars”, asegura Activision

Call of Duty es una de las series más exitosas en la industria de los videojuegos. Con casi 20 años en el mercado, el trabajo que Treyarch, Infinity Ward, Raven Software, Activision y más equipos de desarrollo han logrado es impresionante. De esta forma, la serie ha sido comparada con gigantes del entretenimiento, como Star Wars.

Durante una reciente entrevista con Inverse, Brandon Snow, director de ingresos en Activision, mencionó que Call of Duty es tan exitosa como Star Wars, esto cuando se habla desde una perspectiva monetaria. Esto fue lo que comentó Snow cuando fue cuestionado sobre la posición de este FPS ante sus competidores:

“La diferencia principal es la fortaleza de la franquicia. Call of Duty es tan grande como Star Wars. Ha estado en el medio por más de 10 años y más de 200 millones de jugadores lo han jugado. Esa es la diferencia central. El equipo detrás de Call of Duty continúa inyectando contenido relevante y nunca ha sido tan sólido como ahora. A pesar de que apenas vamos empezando con la liga profesional, saber que la franquicia es sólida, nos da esperanza. Si podemos lograr que la gente que juega Call of Duty se interese por la liga profesional, hay muchas ventajas”.