Bungie aclara el precio de Marathon

Después de años de espera, durante el fin de semana tuvimos el primer vistazo oficial de Marathon, el siguiente juego de Bungie. Si bien tuvimos varios detalles importantes en el evento de revelación, hay una duda que ha preocupado a más de una persona, y es que por el momento se desconoce el precio de Marathon.

En subsecuentes entrevistas, Bungie confirmó que Marathon no será un free-to-play, y el estudio considera esta experiencia un juego premium, lo que significa que tendrá un precio de entrada. Aunque al principio muchos llegaron a creer que esto significaba que esta entrega contará $70 dólares, el estudio aclaró esta situación con el siguiente mensaje:

Marathon will be a premium title. Marathon will not be a ‘full-priced’ title.

We’ll announce details this Summer. https://t.co/mbK1vfFLKo

— Marathon (@MarathonTheGame) April 12, 2025