Bug de Spider-Man: Miles Morales convierte a jugadores en ladrillos y otros objetos

Los juegos de mundo abierto suelen llegar acompañados de varios bugs durante su lanzamiento, y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales no es la excepción. Aunque en general la experiencia funciona como se debe, ocasionalmente los jugadores se han encontrado con un extraño error que los está convirtiendo en ladrillos, y otros raros objetos.

Primero, Rob Sheridan, creador de High Level Comics, mostró vía Twitter el siguiente clip:

So my #MilesMoralesPS5 has broken in a spectacular way. I collided with a wall and became… Spider-Brick. pic.twitter.com/rDEyfUBErz

— Rob Sheridan (@rob_sheridan) November 14, 2020