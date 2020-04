Bravely Third aún es una posibilidad, asegura productor de la serie

Todos los fans de la serie de Bravely nos sorprendimos al ver el anuncio de Bravely Default II, pero también nos cuestionamos sobre el paradero de Bravely Third. El original Bravely Default y Bravely Second contaban con una narrativa continua que apuntaba a una tercera entrega. Sin embargo, Square Enix ha optado por una nueva historias para este juego de Nintendo Switch. A pesar de esto, parece que aún hay esperanzas para Bravely Third.

En una reciente entrevista con la revista Famitsu, Tomoya Asano, productor de Bravely Default II, habló un poco sobre un posible Bravely Third, y la plataformas en la que podría disponible. Esto fue lo que mencionó:

“Tengo un concepto para eso. No he aclarado los detalles intencionalmente, por lo que incluso podría ser un juego para teléfonos inteligentes. Tal vez tenga la oportunidad de hacerlo en el futuro si los fanáticos apoyan la serie”.

Tal parece que Bravely Third depende del apoyo que los fans le proporcionen a Bravely Default II. Esta no es la primera vez que esta serie se encuentra en una situación similar, ya que después de la mixta recepción de Bravely Second, fue el éxito de un juego móvil de la franquicia y Octopath Traveler lo que aseguró el desarrollo de Bravely Default II, así que aún hay esperanzas para todos los que deseamos ver a Ringabel, Tiz, Agnès y a Edea una vez más.

En la misma entrevista, Asano aseguró que no cometerán los mismos errores de Bravely Second en Bravely Default II.

Vía: Nintendo Everything