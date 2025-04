BOTW y TOTK en Switch 2 permiten reparar armas

The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom tendrán una serie de mejoras en el Switch 2 las cuales van más allá de una actualización visual, y es que Nintendo ha revelado que una de las mayores quejas de estos títulos por fin tendrá una solución. Así es, por fin podrás reparar las armas que se rompan en tu aventura.

La versión de Nintendo Switch 2 de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom tendrá una integración especial con una aplicación conocida como Zelda Notes, la cual formará parte de la Nintendo App. Aquí, los jugadores podrán navegar y dejar notas en un mapa interactivo del juego, compartir creaciones en Tears of the Kingdom, desbloquear logros y recompensas diarias, entre las que destaca un ítem conocido como “reparación de equipo”.

Como su nombre lo indica, este ítem puede reparar por completo alguna de tus armas que esté por ser destruida. Recordemos que, para fomentar la experimentación, estos dos juegos cuentan con un sistema de deterioro, el cual hace que cualquier arma y escudo eventualmente sea destruido, con la excepción de la Master Sword. Esto dividió a la comunidad, y si bien algunos están a favor de este sistema, otros lo repudian.

De esta forma, Nintendo ha introducido una nueva solución. Sin embargo, es importante mencionar que esto es solo para las versiones de Switch 2 de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, y es una recompensa diaria que puede o no salirte al jugar. En temas relacionados, The Wind Waker HD aún podría llegar al Switch. De igual forma, muestran comparativa de Breath of the Wild entre Switch y Switch 2.

Nota del Autor:

El deterioro de armas no es tan malo como muchos dicen. Es un buen sistema que obliga al jugador a interactuar con el resto de los sistemas del título. Nos incita a explorar y, en el caso de Tears of the Kingdom, ha experimentar para ver que se puede hacer al fusionar dos armas.

Vía: VGC