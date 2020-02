Borderlands 3 ya tiene fecha de lanzamiento en Steam

Borderlands 3 ha sido uno de los juegos más notorios en abandonar su lanzamiento en Steam a favor de la exclusividad de la Epic Games Store, pero esto terminará muy pronto. Como parte de su panel en PAX East, Gearbox reveló la fecha exacta en la que podremos disfrutar de este loot shooter en Steam.

Mayhem is coming… to Steam! Borderlands 3 releases on Steam March 13 and will feature PC crossplay between Steam and the Epic Games Store!

Add #Borderlands3 to your @steam wishlist now!

➡ https://t.co/TyX345xLiC pic.twitter.com/a4g7TuJHfa

— Gearbox Official (@GearboxOfficial) February 27, 2020