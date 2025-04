Borderland 4 adelanta su fecha de lanzamiento

2025 es un año muy importante para Take-Two. El publisher tiene tres juegos en puerta, los cuales estarán disponibles durante la segunda mitad del año. Ahora, en un movimiento que muchos ya veían venir, Gearbox ha revelado que Borderlands 4 ha cambiado de fecha. Afortunadamente, no se ha retrasado, puesto que estará disponible antes de lo pensado.

Por medio de un nuevo comunicado oficial, Gearbox ha confirmado que Borderlands 4 ya no estará disponible el 23 de septiembre de 2025, como originalmente estaba planeado, sino que ahora llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 12 de septiembre de este año. Esto significa que tendremos la oportunidad de disfrutar de esta entrega un par de semanas antes.

Borderlands 4 has a 💥 NEW RELEASE DATE 💥 Sep. 12, 2025! https://t.co/Xy0JMcz5X1 pic.twitter.com/iewKcAPpKb

— Borderlands (@Borderlands) April 29, 2025