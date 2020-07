Seguro recordarás que en 2018, antes del estreno de Bloodstained: Ritual of the Night, Inti Creates junto con el estudio de Koji Igarashi, lanzó Bloodstained: Curse of the Moon, juego precuela del título principal en estilo 8-bits que se dio gracias a las metas cumplidas en Kickstarter. El resultado fue tan bueno que al spin-off se le hizo una secuela que inesperadamente ya está entre nosotros.