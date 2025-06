Desde hace tiempo sabíamos que Konami y Bloober Team estaban trabajando en un nuevo proyecto juntos. Si bien en su momento era un total misterio si el estudio europeo estaba detrás de una nueva propiedad o si se encargaría de una propiedad de la compañía japonesa, hoy por fin se aclararon todas las dudas, puesto que Bloober Team se encargará de un remake del original Silent Hill.

Así es, por medio de una presentación especial que se llevó a cabo el día de hoy, Konami reveló que Bloober Team está trabajando en un remake de Silent Hill, el título original de 1999 para el PlayStation. Lamentablemente, no hay más información al respecto. Actualmente, se desconoce la fecha de lanzamiento de este proyecto, y no tenemos material que nos muestre como se verá la reimaginación de este título.

The dense fog returns!

We are thrilled to announce that a #SILENTHILL remake project is in the works at Bloober Team, developed in close cooperation with our friends from @Konami!#KONAMI #BlooberTeam pic.twitter.com/Kn38a0BN3K

