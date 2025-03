Blizzard haría más películas de World of Warcraft

Nos encontramos en una era para las adaptaciones de videojuegos. El éxito que han tenido producciones como The Last of Us, The Super Mario Bros. Movie, Castlevania en Netflix, y muchas más, le han dado la confianza necesaria a ciertos estudios a adentrarse a este mundo, y uno de los equipos que está dispuesto a arriesgarse de nuevo es Blizzard con World of Warcraft.

Recordemos que en 2016, World of Warcraft tuvo una película, la cual no fue mala, pero tampoco fue el éxito que Blizzard esperaba. De esta forma, Johanna Faries, presidenta de Blizzard Entertainment, ha revelado en una entrevista con Windows Central que está dispuesta a llevar sus propiedades a la pantalla grande una vez más. Esto fue lo que comentó al respecto:

“La respuesta corta es que lo miramos todo, lo digo con toda la intención, y no puedo compartir nada específico hoy, pero lo volvimos a hablar ayer. Tenemos una sólida creencia colectiva de que somos Blizzard Entertainment, no simplemente Blizzard Games o Blizzard Gaming. Nuestros universos, nuestras icónicas IP pueden desviarse hacia muchas direcciones dinámicas e interesantes. Debemos ser reflexivos y responsables con esas franquicias, ¿verdad? No todo encajará y la ejecución importa. Pensamos en lo que podemos hacer para estar presentes en la industria del entretenimiento, de la forma más amplia posible, así Blizzard puede seguir siendo un faro en ese tipo de… creación de magia, fomentando la alegría”.

Aunque por el momento no hay planes claros, o al menos un rumor, parece que Blizzard está abierto a la posibilidad de que Overwatch, Diablo, Starcraft o World of Warcraft tengan una película, o tengan algún tipo de adaptación en otro medio de entretenimiento. En temas relacionados, varias franquicias de Blizzard iban a tener una serie en Netflix. De igual forma, World of Warcraft tiene colaboración con Los Ángeles Azules.

