¿Blancanieves marcará el final de la carrera de Gal Gadot?

La carrera de la actriz enfrenta un momento incierto tras el fracaso. La cinta, que buscaba renovar un clásico del estudio, ha generado una ola de críticas que apuntan directamente al desempeño de la actriz israelí en el papel de la villana. Gadot, conocida por su papel de Wonder Woman, ha sido señalada por una actuación poco convincente, sumando un nuevo tropiezo a su historial reciente.

La prensa británica, incluyendo medios , calificó su participación como una de las más insípidas de su carrera. Junto a Rachel Zegler, protagonista de la misma, Gadot ha sido señalada por la falta de química en pantalla, lo que, según los especialistas, perjudicó la conexión emocional del filme con la audiencia. La crítica no ha sido indulgente, y parte del público ha compartido esa percepción en redes sociales, haciendo eco del desencanto generalizado hacia la película.

Además de la actuación, la interpretación vocal de Gadot en los segmentos musicales también ha sido duramente criticada. Testimonios recogidos apuntan a una carencia de expresividad que, para muchos, resulta incomprensible en una producción de este calibre. Estos señalamientos han reavivado el debate sobre las decisiones de casting en los remakes de Disney, que últimamente han estado más marcados por polémicas que por elogios.

A esto se suman rumores de un ambiente tenso durante el rodaje, con informes que sugieren una relación distante entre Gadot y Zegler. Aunque no han sido confirmados oficialmente, estos comentarios refuerzan la narrativa de una producción problemática desde varios frentes. En conjunto, Blancanieves podría representar un punto de inflexión negativo en la trayectoria de Gadot.

Se dice que su inclusión en Disney+ puede llegar pronto, esto para recuperar un poco de las grandes pérdidas en taquilla.

Vía: VD

Nota del autor: No he visto la película, pero los comentarios que han salido no son tan alentadores como para que desee perder dos horas de la vida en una sala de cine. Habrá que verla en streaming, lo cual también posiblemente sea una pérdida de valioso tiempo.