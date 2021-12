Si bien ya se sabía que un nuevo Mass Effect está en desarrollo, desde hace varios meses se ha rumoreado el posible uso del Unreal Engine para este título. Ahora, una reciente oferta de trabajo ha revelado que BioWare ha abandonado al Frostbite de EA, para regresar al motor de Epic Games.

Por medio del sitio oficial de BioWare, se puede encontrar una solicitud de trabajo, en donde se busca a un director técnico asociado con experiencia en Unreal Engine. De igual forma, Brenon Holmes, productor en este estudio, ha confirmado esta información al señalar que buscan a alguien con experiencia en Unreal Engine 4 y 5.

BioWare is hiring talented programmers with UE4/5 experience! Come, join our team and work with us on the next Mass Effect game!https://t.co/6Wr7CpRnh4#BioWare #hiring #UnrealEngine

— Brenon Holmes (@BrenonHolmes) December 17, 2021