Cuando hablamos de juegos de licencia, se corre el riesgo de que una vez que un contrato llegue a su fin, ya no exista la posibilidad de adquirir cierto producto. Esto pasó con el lanzamiento original de Scott Pilgrim vs the World: The Game, y esto volverá a pasar en solo unos días, solo que ahora con un juego clásico de Bill & Ted.

Por medio de sus redes sociales, Limited Run Games ha revelado que el próximo 31 de diciembre de 2023 será el último día para que los usuarios de Nintendo Swich y PlayStation puedan descargar Bill & Ted’s Excellent Retro Collection en las tiendas digitales de sus respectivas consolas, ya que el 1 de enero de 2024 serán eliminados de estas plataformas.

Si compraste este juego, no te preocupes, aún podrás disfrutar de esta colección después del Año Nuevo. Las malas noticias solo aplican a todos aquellos que no lograron adquirir este producto antes del 1 de enero de 2024. Esto fue lo que comentó Josh Fairhurst, CEO de Limited Run Games, al respecto:

“Esto sucede porque nuestras licencias para algunas de estas IP están venciendo. Las licencias de propiedad intelectual y las licencias de software son cosas separadas, por lo que esto no significa que otros volverán a lanzar estos títulos. Bill & Ted saldrá de la venta antes del 1 de enero en todas las plataformas, eso sí. Esto significa que no estará disponible para comprar, pero la gente aún podrá volver a descargarlo”.

Lamentablemente, esto va más allá de simplemente Bill & Ted’s Excellent Retro Collection, puesto que algunas versiones físicas y colecciones de Limited Run Games ya no estarán a la venta de forma oficial después del 31 de diciembre de 2024. Esto incluye Scott Pilgrim vs the World: The Game, Turok, Turok 2, Star Wars Racer Revenge, Star Wars: The Empire Strikes Back, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, y Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol

Ahora, a diferencia de Bill & Ted’s Excellent Retro Collection, el resto de los juegos de Limited Run Games se limitan solo a la versión física. Esto quiere decir que, debido al vencimiento de licencia, la compañía ya no podrá vender versiones físicas de estos títulos, por lo que actualmente tienen un 10% de descuento en su sitio oficial. Afortunadamente, aún será posible descargar las versiones digitales de estas entregas en las tiendas del Switch y PlayStation.

Como era de esperarse, el público no reaccionó de forma positiva a este anuncio, especialmente a la información relacionada con Bill & Ted’s Excellent Retro Collection. En Twitter, múltiples usuarios han lamentado la pérdida de este título, puesto que Limited Run Games son los encargados de la publicación, y han señalado que el mensaje de la compañía sobre la preservación de juegos clásicos se ha perdido. Junto a esto, muchos más se han enfurecido con el hecho de que esta información sale a la luz a solo un par de días de que la eliminación de este título se lleve a cabo.

Sin embargo, y como lo menciona Fairhurst, este es un tema de licencias, y Limited Run Games no puede romper un contrato solo para preservar un juego. Es lamentable, pero es la realidad de la situación. Te recordamos que el próximo 31 de diciembre de 2023 será el último día para adquirir Bill & Ted’s Excellent Retro Collection tanto en formato físico como digital por parte de esta compañía. En temas relacionados, Embracer Group ha comprado Limited Run Games. De igual forma, se anunció nuevo juego de Shantae.

Nota del Editor:

Es algo lamentable, pero esta es la realidad. Limited Run Games es una compañía que se tiene que atener a los contratos que ha firmado, y eso significa que algunas licencias tienen que llegar a su fin. Así funciona el mundo, y si bien decepcionante, al menos aún tenemos un par de días antes de que los revendedores abusen y aumenten los precios de estas colecciones considerablemente.

Vía: Limited Run Games