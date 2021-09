Bethesda le compró un PS5 al actor de Deathloop

Como sabrán, Deathloop es un juego desarrollado por Arkane, estudio que ahora pertenece a Xbox Game Studios, el cual es una exclusiva de PS5 en consolas. De esta forma, es muy probable que muchos jugadores no hayan tenido la oportunidad de probar este título. Una de estas personas es Jason Kelley, el actor que le da vida al personaje principal de este entrega, quien ni siquiera tenía un PS5. Afortunadamente, Bethesda solucionó este problema.

Previo al lanzamiento del juego, Kelley compartió un mensaje en donde invitaba a los jugadores a probar Deathloop, y reveló que él no tenía un PS5 para disfrutar de este título. Esto fue lo que comentó:

A special message from the Captain himself, and the voice behind Colt, @Jasonkelley_JK! 😎 pic.twitter.com/uORB9xItw9

— DEATHLOOP (@deathloop) September 13, 2021