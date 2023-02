Bethesda aclara polémica de la versión física de Redfall

Hace unos días atrás se dio a conocer una polémica respecto al próximo lanzamiento Arkane, Redfall, pues por las redes empezó a surgir un rumor que dejó a los fanáticos sin habla. Eso fue justamente que la versión física del juego no incluiría disco en la caja, sino un código; y ahora, la propia Bethesda ha salido a aclarar todo este asunto de una vez.

Mediante la web oficial de la empresa, se confirma que la versión estándar del videojuego sí va a tener su disco incluído mismo que servirá para correr el juego y también correrlos a especie de llave. Por su parte, la mejora de Bite Back, así como la de computadora y Game Pass, evidentemente no van a tener el disco por cuestiones que no es necesario comentar.

2/4 The physical retail version of the Redfall Xbox standard edition does come with a Blu-Ray disc. The Bite Back Upgrade can be purchased separately. Within the Bite Back Upgrade, you will find a code that grants you the Bite Back Upgrade in-game items.

— Bethesda Support (@BethesdaSupport) February 17, 2023