Bend Studio anuncia despidos tras cancelarse su juego como servicio

Para quien no lo recuerde, hace algunos meses PlayStation confirmó que se estaban cancelando algunos videojuegos anteriormente en desarrollo, mismos que iban dirigidos a abarcar el mercado de software como servicio, camino que afortunadamente se descartó por ahora, más por el desastre de Concord. Sin embargo, estos descartes de proyectos tuvieron repercusiones negativas internamente, y Bend Studio, los creadores de Days Gone, fueron afectados.

El estudio ha confirmado una ola de despidos que afecta aproximadamente al 30 % de su plantilla, lo que equivale a unas 40 personas. La noticia, adelantada por el periodista Jason Schreier, fue confirmada posteriormente por el propio estudio y algunos de sus integrantes, quienes expresaron su tristeza por la medida a través de redes sociales.

En un comunicado oficial, Bend Studio explicó que los despidos se producen como parte de una reestructuración interna tras cancelar el desarrollo de un título multijugador tipo “servicio en vivo”. “Estamos profundamente agradecidos por las contribuciones de nuestros compañeros, su impacto siempre será parte de nuestra historia”, declaró el estudio, añadiendo que el equipo seguirá enfocado en su próximo proyecto con creatividad y pasión.

Entre los afectados se encuentra Robert Morrison, animador sénior con experiencia en títulos como God of War (2018) y The Last of Us, quien confirmó su salida y expresó su deseo de integrarse a un nuevo equipo. También Kevin McAllister, director de producto de Days Gone Remastered, reconoció el impacto emocional del recorte, aunque señaló que conserva su puesto en el estudio.

Sony, por su parte, emitió un comunicado en el que respalda la decisión, argumentando que se trata de un ajuste estratégico. La empresa reafirmó su confianza en el futuro de Bend Studio, que forma parte de PlayStation Studios desde hace décadas. Sin embargo, la noticia refleja el contexto complejo que vive la industria del videojuego, donde proyectos cancelados y cambios en la estrategia pueden derivar en despidos significativos incluso en estudios consolidados.

Vía: EG

Nota del autor: Era de esperarse, ya que los puestos adicionales no les sirven para hacer cosas menores y pagarles lo mismo, pero ojalá les den una buena indemnización.