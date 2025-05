Battlefield 6 tendría un modo battle royale.

Battlefield 6 está actualmente en desarrollo. Si bien EA no ha querido compartir mucha información sobre esta entrega, esto no ha detenido las filtraciones de esta esperada entrega. Ahora, nueva información ha señalado que el siguiente juego contaría con un modo estilo battle royale.

De acuerdo con el insider conocido como temporyal, Battlefield 6 contaría con una remasterización de Operación tormenta de fuego, el cual nos llevará a combatir en Turkmenistan. Una de las nuevas características de este modo serán las Misiones Prioritarias, las cuales nos piden cumplir una serie de objetivos durante una partida. En el caso de que lograr una de estas misiones, obtendremos recompensas que podremos canjear en cosas como armas personalizadas o poderosos vehículos de combate.

The remaster of 🔥 "Operation Firestorm" in Battlefield 6 has been revealed as the previously unknown location in Turkmenistan.

Its description suggests that it will also be integrated into the main lore surrounding the conflict between NATO and Pax Armata: pic.twitter.com/ekXEFS1Z3k

