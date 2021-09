Battlefield 2042 se retrasaría a finales de año

Battlefield 2042 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 22 de octubre. Sin embargo, una nueva serie de reportes y rumores han señalado que el esperado FPS de EA se podría retrasar, aunque este cambio de fecha no sería tan largo.

Desde el día de ayer, Jeff Grubb, periodista para Venturebeat, ha señalado que un juego en específico sería retrasado. Aunque en su momento no se reveló el título en cuestión, momentos después el insider señaló que se trata de Battlefield 2042. Junto a esto, Tom Henderson, quien ha compartido información acertada sobre Call of Duty y la serie de EA en el pasado, mencionó que el esperado FPS podría retrasarse por unas semanas. Esto fue lo que comentó Henderson al respecto:

It also seems like all of this is an unfolding thing right now internally – But we will definitely hear what's up by the end of the week. Dates are horrible to tweet about because they can change so easily, but this is what I've heard.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021