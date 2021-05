Bastaron dos días para que New Pokémon Snap fuera lo más vendido de abril

Todo indica que New Pokémon Snap ha tenido muy buenas ventas desde su lanzamiento el pasado viernes. Después de todo, estamos hablando sobre una de las franquicias más importantes en el medio, así que esta información no debería resultar tan sorprendente para muchos.

Específicamente en Reino Unido, lo nuevo de Nintendo y Bandai Namco ha sido recibido de muy buena forma, posicionándose en el primer lugar de ventas físicas y superando otros títulos importantes.

De acuerdo con Christopher Dring, encargado de GamesIndustry.biz, bastaron solamente dos días para que New Pokémon Snap se convirtiera en el juego más vendido de abril en Reino Unido.

Despite being on sale for just 2 days of the tracked period, New Pokemon Snap was the best-selling boxed game for the entire month of April in the UK

