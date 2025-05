Bandersnatch deja Netflix para siempre

A lo largo de su historia, Netflix ha experimentado con películas y series interactivas, con Black Mirror: Bandersnatch siendo una de las propuestas más interesantes por parte del gigante de streaming. Si no tuviste la oportunidad de disfrutar de este largometraje con múltiples finales, te tenemos malas noticias, puesto que este Bandersnatch ha dejado Netflix para siempre.

Desde hace tiempo, Netflix ha eliminado el contenido interactivo de su plataforma, y el pasado 12 de mayo, Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls, y You vs. Wild abandonaron la siempre esta plataforma. Por el momento se desconoce si la compañía tiene pensado reestrenar estas producciones en un futuro, aunque es probable que este no sea el caso.

Aunque Netflix no ha revelado oficialmente qué los llevó a tomar esta decisión, reportes han señalado que la compañía implementará un rediseño de la interfaz de usuario en varios dispositivos, y esta es la razón por la que Netflix ha estado eliminando gradualmente sus especiales interactivos.

Si bien hay un precedente para reestrenar estas producciones interactivas en un formato lineal, por el momento parece que este no será el caso para Bandersnatch, algo que ha entristecido a todos los preservadores del medio, quienes han señalado los peligros de los estrenos en plataformas digitales. En temas relacionados, el anime de Sakamoto Days regresa a Netflix. De igual forma, actor confirma una tercera temporada de la serie live action de One Piece.

Vía: Eurogamer