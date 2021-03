Azure Striker Gunvolt 3 estrena nuevo tráiler y confirma ventana de lanzamiento

Mientras que el mundo se decepcionó con Mighty No. 9, la relación entre Keiji Inafune, diseñador por Mega Man, e Inti Creates nos entregó Azure Striker Gunvolt, un sucesor espiritual de la serie de Mega Man Zero y ZX, el cual fue un éxito, al grado de tener una secuela en 2016, y una tercera parte en producición. Ahora, el día de hoy, durante la presentación de New Game+, se reveló un nuevo tráiler de Azure Striker Gunvolt 3.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento para este juego, pero se espera que Azure Striker Gunvolt 3 llegue a Nintendo Switch en 2022. De esta forma, el nuevo adelanto nos presetó a Inafune, quien ha revelado que Hiroki Miyazawa, quien trabajó como productor en Bloodstained: Curse of the Moon y fue el diseñador de varios títulos de la serie Gunvolt, ahora será el director de acción para esta tercera entrega.

En cuanto al juego, Inafune asegura que el desarrollo va por buen camino, pero aún es necesario trabajo adicional para cumplir con las expectativas que los fans tienen. Esperemos que a lo largo de este año, o a principios de 2022, se confirme una fecha de lanzamiento exacta para Azure Striker Gunvolt 3 en Nintendo Switch.

Vía: Inti Creates