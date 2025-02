Netflix le sigue apostando al anime. El gigante de streaming no solo se encarga de licenciar las obras de otros grandes estudios, sino que también se ha dado a la tarea de dar luz verde a proyectos propios, usualmente relacionados con el mundo de los videojuegos. Uno de los más interesantes es, sin lugar a dudas, Devil May Cry, del cual ya tenemos un nuevo vistazo que nos recuerda su fecha de estreno.

Por medio de redes sociales, Netflix ha compartido un vistazo adelantado del anime de Devil May Cry, el cual nos muestra a Dante en acción, peleando contra una serie de esqueletos y rescatando a una joven en peligro. De esta forma, el avance reconfirma que esta serie estará disponible en Netflix el próximo 3 de abril de 2025.

Johnny Yong Bosch será el encargado de darle su voz a Dante en Devil May Cry. El actor es reconocido por sus papeles en Bleach, Demon Slayer y One Piece, así como el Ranger Negro en Power Rangers. Netflix ha fichado a los mejores talentos para esta adaptación, con Adi Shankar como showrunner. Shankar trabajó anteriormente en Castlevania y Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, demostrando su habilidad para adaptar videojuegos a series animadas.

Por su parte, la animación está a cargo de Studio Mir, el equipo detrás de The Legend of Korra y The Witcher: Nightmare of the Wolf. De esta forma, solo nos queda esperar al estreno de Devil May Cry en Netflix el próximo 3 de abril de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este anime aquí. De igual forma, un remake de Devil May Cry podría estar en camino.

Nota del Autor:

El anime de Devil May Cry luce bastante atractivo. La serie en general tiene el potencial para que esta adaptación sea irreverente y un deleite visual. Tomando en cuenta este avance, claramente hay un intento para hacer esto, pero aún está por verse si los fans van a aceptar esta dirección.

Vía: Netflix