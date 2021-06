Autores de Among Us hablan sobre la presión de llevar el juego a Xbox y PlayStation

Among Us es un juego cuya popularidad creció enormemente últimamente, pero es fácil recordar que sus desarrolladores, Innersloth, siguen siendo un estudio indie compuesto por no más de 10 personas. Con millones de usuarios diarios, una audiencia en constante crecimiento, y su futuro lanzamiento en Xbox y PlayStation, sus creadores tienen mucho trabajo por delante.

En una reciente entrevista con el YouTuber, Anthony Padilla, Amy Liu, una de las artistas en Innersloth, habló sobre lo cansado que ella y su equipo se sentían tras el masivo incremento de jugadores. Liu incluso dijo que “Among Us se había convertido en mi vida”, tras el monstruoso éxito del juego y la presión por llevarlo a más consolas.

“Among Us se volvió viral y yo dije, ‘OK, esta es mi vida ahora’. La presión por hacer las cosas rápido era muy alta. Desde septiembre hasta diciembre estuvimos en pláticas con Xbox y PlayStation. Ellos estaban intentando llevar Among Us a estas plataformas, proceso que por lo general toma entre seis meses a un año. Nosotros dijimos, ‘Tres meses. Vamos a intentarlo.'”

El éxito de Among Us empezó el año pasado con la pandemia. De hecho, el juego se lanzó desde 2018, pero no fue hasta que ciertos streamers y YouTubers empezaron a transmitirlo en vivo que su popularidad se elevó por los cielos. Actualmente se encuentra en Switch, PC, móviles y Game Pass para PC. En el futuro llegará a consolas Xbox y PlayStation.

Fuente: Anthony Padilla